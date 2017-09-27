Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной продолжает действовать, поэтому, с юридической точки зрения, к нему можно обращаться, в том числе в связи с принятым в Киеве законом об образовании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой», — приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом он отметил, что с вопросом по закону об образовании было бы корректнее обратиться в Госдуму.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.