также в разделеПолитика
Сытник: Без специального суда антикоррупционная реформа обречена на провал 11
Госдума РФ обвинила Украину в «этноциде русского народа» 147
Закон об образовании опубликован в официальной прессе 50
Климкин ждет от Венгрии конструктива в языковом вопросе 40
ЕС призывает как можно скорее передать на экспертизу закон об образовании 51
У Порошенко назвали истерической реакцию Венгрии на закон об образовании 58
Волкер не видит разницы между оккупацией Крыма и Донбасса 47
Елисеев: Введение миротворцев не противоречит предоставлению оружия 31
Министры США поддерживают предоставление Украине летального оружия 35
Волкер: Предложение РФ по миротворцам на Донбассе неприемлемо 79
МИД РФ о поставках американского оружия: В Украине «ничего такого не происходит» 45
Гриневич обсудит закон об образовании с венгерской стороной 19 октября 42
Канада не готова к переговорам о безвизе с Украиной 60
Венгрия решила блокировать любое сближение Украины с ЕС 231
Рабинович пояснил, за что Медведчук может подать на него в суд 238
Порошенко отмечает 52-летие 64
Порошенко подписал закон об образовании 93
Порошенко назначил стипендии деятелям культуры и искусства, среди них – Сенцов 29

Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной продолжает действовать, поэтому, с юридической точки зрения, к нему можно обращаться, в том числе в связи с принятым в Киеве законом об образовании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой», — приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом он отметил, что с вопросом по закону об образовании было бы корректнее обратиться в Госдуму.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги