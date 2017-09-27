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С наступлением метеорологической осени киевлян ожидает похолодание, однако в октябре тепло вернется. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории ГосЧС.

«Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, осенняя погода продлится в течение текущей недели и дальше... Несмотря на длительное похолодание, киевлян в октябре еще ожидает «бабье лето», - говорится в сообщении.

Климатологи обсерватории определили, что нынешняя метеорологическая осень началась 26 сентября, что на две недели позже, чем в среднем начиналась в 19 веке. В частности, за 136 лет наблюдения раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа в 1993 году, а самое позднее - 7 октября 1999 года, сообщает Укринформ.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура в Киеве 26 сентября снизилась до +14,5 градуса, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столицу.
ForUm

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