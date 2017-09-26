В связи с тем, что избитый во время пыток с 2 до 6 часов ночи находится при смерти, Юрий Береза начал действовать, как ранее другой нардеп – Виктор Лозинский, убивший в 2010 году человека. Через подконтрольных силовиков вбрасывается информация о якобы самообороне нардепа и что у человека с собой оружие – граната.

Трагическое продолжение получила история рейдерского захвата фермерского хозяйства в Кировоградской области, проведенного подконтрольной народному депутату Юрию Березе охранной фирмой «Борисфен» (г.Днепр).

Напомним, что в конце июня жители села Бережинка вместе с ветеранами батальона «Донбасс» выступили против попытки нардепа захватить фермерское хозяйство. В результате столкновений около 20 селян и ветеранов АТО были госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

После того как национальные СМИ подняли этот вопрос, Береза сделал паузу, но не забыл дерзкую попытку селян защитить свою землю. Береза поступил с простыми людьми также как поступил еще один нардеп Виктор Лозинский (от БЮТа), который в 2010-м году убил жителя села Грушки Кировоградской области Валерия Олийныка. Отметим, что Береза за последние три года стал очень крупным землевладельцем – сейчас у него насчитывается около 30 тыс. га.

24 сентября нардеп Береза вместе со своими охранниками на территории своего дома, находящегося в селе Чумаки Пятихатского района, избил Артема Белого (1980 г.), который мог иметь отношение к сопротивлению селян.

По имеющейся информации, Береза сломал ему четыре позвонка и несколько ребер. В результате пыток и издевательств у мужчины огромная внутричерепная гематома. В настоящее время он находится в реанимации и у него небольшие шансы выжить. Пытаясь скрыть содеянное, Береза, как и Лозинский, сейчас начал разыгрывать историю якобы о самообороне.

Как и Лозинский, Юрий Береза контролирует местных силовиков, которые ранее им были уже задействованы для разгона и избиения селян и ветеранов АТО. Пытаясь уйти от ответственности, нардеп подложил потерпевшему оружие – гранату.

Как и Лозинский, Береза пытается представить потерпевшего пьяницей, который якобы сам к нему пришел и даже пытался поджечь дом. Эту скоропалительную версию, изложенную Березой, ставят под сомнение даже сами правоохранители.

Важно отметить, что в результате расследования, которое выявило вину Лозинского, начальник районной прокуратуры Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Ковальский были уволены с занимаемых должностей и осуждены. Поэтому пытки Березой Юрия Белого будут иметь аналогичный резонанс, что и совершенное Лозинским убийство. А значит, нынешнее руководство Пятихатской полиции должно подумать, стоит ли прикрывать Березу.

Напомним, по данным СМИ, дом народного депутата от «Народного фронта» Юрия Березы в селе Чумаки Днепропетровской области пытался поджечь неизвестный мужчина.