Сегодня на Харьковщине состоялось заседание Комитета матерей и родственников погибших воинов АТО. В день рождения Президента прозвучало много пожеланий в его адрес. Но все они были нелицеприятными. Матери погибших в АТО воинов единогласно поддержали обращение к ВРУ с требованием инициировать процедуру импичмента Порошенко за военные преступления и гибель украинских офицеров.

По мнению матерей, президент Украины нарушил обещание перед народом закончить АТО «за часы» и несет полную ответственность за гибель украинских патриотов.

Галина Павленко, мать офицера, погибшего под Дебальцево в 2015 году, заявила, что Порошенко пора уходить с должности: «Мы долго терпели, думали, что скоро все закончится, как обещал Порошенко, но конца и края этому не видно! Так может пора ему уже слазить с трона? Пусть приходит на его место нормальный президент, который сможет со всеми договориться и заключить мир!».

Ее поддержала еще одна мама погибшего - Мария Иванченко: «Порошенко обещал закончить войну еще в 2014 году, поэтому мы за него голосовали. Если бы он это сделал, наши дети остались бы живы! Мудрые правители умеют договариваться и нести мир и спокойствие в наши дома. А мы уже более трех лет получаем гробы. Поэтому Порошенко пора ответить за свои преступления».

«Мой муж воевал за Родину, а не за Порошенко, - высказалась вдова Ирина Кущ, - Чем быстрее уйдет этот президент, тем быстрее придет нормальный. И наступит мир!».