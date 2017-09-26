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В поселке Великая Березовица в результате взрыва гранаты погиб молодой мужчина.

По данным отдела коммуникации полиции Тернопольской области, сообщение о взрыве возле одного из частных домов поступило 26 сентября в 12:54.

По предварительной информации, мужчина подорвался предположительно на гранате РГД-5. Погибший – полицейский роты полиции особого назначения ГУНП в Тернопольской области, 1986 года рождения, участник антитеррористической операции. В органах внутренних дел с 2006 года.

Продолжается следствие в соответствии с ч.1 ст.115 УК Украины.

 
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