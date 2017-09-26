Сегодня, 26 сентября, в рамках официального визита в Украину делегации Министерства национальной обороны Канады во главе с министром Харджитом Сейджжаном в отечественном оборонном ведомстве состоялась торжественная церемония встречи высокого гостя. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Иностранную делегацию встретил министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак.
Во время церемонии оркестр Почетного караула исполнил государственные гимны Канады и Украины.
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