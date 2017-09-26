также в разделеЭкономика
Гройсман не видит оснований для «доллара по 30» 12
Украинский суд арестовал счета «дочки» международного газотрейдера 20
Кабмин прогнозирует экономический рост в следующие 3 года 15
Новак: Деньги от «таможенного эксперимента» поступают не по графику 32
На украинских АЗС подорожало топливо 49
В Украину поступили $1,3 миллиарда от размещения евробондов 62
Конфискованные «деньги Януковича» начали поступать в госбюджет 67
Порошенко: Весь канадский бизнес готов прийти в Украину 43
НБУ определился со статусом Bitcoin 82
Fitch: Для Украины важнее программа МВФ, чем размещение еврооблигаций 49
В Кабмине обещают в любом случае осовременить пенсии с октября 280
Уровень теневой экономики в Украине составляет 37% от ВВП 67
ВБ и МВФ недовольны доработанным проектом пенсионной реформы 121
СМИ: Бахматюк помог Арфушам украсть из VAB Банка 24 миллиона 119
В ЕБРР обеспокоены размещением Украиной еврооблигаций 64
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в этом году на 2% 53
Порошенко: ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд 60
Суд по «долгу Януковича»: Украина вернула РФ часть судебных издержек 576

Украина завершила размещение облигаций внешних государственных займов на сумму 3 млрд долл., сообщает пресс-служба Министерства фининсов.

Отмечается, что сегодня, 26 сентября, на счета Государственного казначейства Украины зачислены средства в объеме 1,32 млрд долл. США. В то же время была завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,68 тыс. долл. США.

«Такая транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах. Поступления от нового выпуска, поступившие на счета Казначачейства, будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета», – говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Украина разместила 15-летние облигации внешнего государственного займа на 3 млрд долл. с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги