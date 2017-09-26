Украина завершила размещение облигаций внешних государственных займов на сумму 3 млрд долл., сообщает пресс-служба Министерства фининсов.

Отмечается, что сегодня, 26 сентября, на счета Государственного казначейства Украины зачислены средства в объеме 1,32 млрд долл. США. В то же время была завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,68 тыс. долл. США.

«Такая транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах. Поступления от нового выпуска, поступившие на счета Казначачейства, будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета», – говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Украина разместила 15-летние облигации внешнего государственного займа на 3 млрд долл. с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых.