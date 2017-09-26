также в разделеЭкономика
Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 миллиарда 14
Гройсман не видит оснований для «доллара по 30» 12
Кабмин прогнозирует экономический рост в следующие 3 года 15
Новак: Деньги от «таможенного эксперимента» поступают не по графику 32
На украинских АЗС подорожало топливо 49
В Украину поступили $1,3 миллиарда от размещения евробондов 62
Конфискованные «деньги Януковича» начали поступать в госбюджет 67
Порошенко: Весь канадский бизнес готов прийти в Украину 43
НБУ определился со статусом Bitcoin 82
Fitch: Для Украины важнее программа МВФ, чем размещение еврооблигаций 49
В Кабмине обещают в любом случае осовременить пенсии с октября 280
Уровень теневой экономики в Украине составляет 37% от ВВП 67
ВБ и МВФ недовольны доработанным проектом пенсионной реформы 121
СМИ: Бахматюк помог Арфушам украсть из VAB Банка 24 миллиона 119
В ЕБРР обеспокоены размещением Украиной еврооблигаций 64
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в этом году на 2% 53
Порошенко: ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд 60
Суд по «долгу Януковича»: Украина вернула РФ часть судебных издержек 576

Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах «Трафигура Юкрейн» - дочерней компании одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura - в Государственной казначейской службе Украины и «Альфа-Банке» в рамках досудебного расследования Генпрокуратуры по факту хищения бюджетных средств должностными лицами госпредприятия «Укрспирт» при закупках природного газа. Об этом говорится в определениях суда от 19 сентября 2017 года, которые опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений.

Кроме счетов «Трафигура Юкрейн», суд также арестовал счета около 20 компаний, в том числе «Скела Терциум», «Смарт Энерджи», «Крафт Энерджи».

Согласно документам, арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения бюджетных средств должностными лицами «Укрспирта» при закупках природного газа, сообщает УНИАН

«Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 годов по настоящее время по предварительному сговору должностные лица ГП «Укрспирт», «Скела Терциум» и неустановленные следствием лица создали преступную группу... и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП «Укрспирт», – говорится в определениях суда.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги