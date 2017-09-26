Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах «Трафигура Юкрейн» - дочерней компании одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura - в Государственной казначейской службе Украины и «Альфа-Банке» в рамках досудебного расследования Генпрокуратуры по факту хищения бюджетных средств должностными лицами госпредприятия «Укрспирт» при закупках природного газа. Об этом говорится в определениях суда от 19 сентября 2017 года, которые опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений.

Кроме счетов «Трафигура Юкрейн», суд также арестовал счета около 20 компаний, в том числе «Скела Терциум», «Смарт Энерджи», «Крафт Энерджи».

Согласно документам, арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения бюджетных средств должностными лицами «Укрспирта» при закупках природного газа, сообщает УНИАН.

«Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 годов по настоящее время по предварительному сговору должностные лица ГП «Укрспирт», «Скела Терциум» и неустановленные следствием лица создали преступную группу... и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП «Укрспирт», – говорится в определениях суда.