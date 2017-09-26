Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь не согласен с тем, что российско-белорусские учения «Запад-2017» были «условно открытыми». Об этом сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.

«Департамент международного военного сотрудничества министерства обороны Республики Беларусь не согласен с заявлениями украинской стороны и поясняет, что с 16 по 20 сентября 2017 года в наблюдении за совместным стратегическим учением вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2017» приняли участие представители семи государств – участников Венского документа 2011 года в мерах укрепления доверия и безопасности, в том числе пяти стран – членов НАТО», - пояснили в ведомстве.

Общим решением наблюдателей старшим от группы наблюдателей была выбран представитель Норвегии Хустад Рагнхилд Вэлли.

«В соответствии с заявлениями Хустад, которая озвучила общее мнение всех наблюдателей, замысел и масштабы ССУ «Запад- 2017» соответствовало заявленному, при этом обратила внимание на открытость и транспарентность белорусской стороны в ходе организации и проведения наблюдения за ССУ «Запад-2017», - заявили в минобороны Беларуси.

В то же время военные наблюдатели от Украины отказались давать оценку ССУ «Запад-2017».

Напомним, в ВСУ заявили, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси были условно открытыми для наблюдения.

«Часть совместных учений «Запад 2017», к наблюдению за которой были допущены международные наблюдатели, была лишь «условно открытой», что не предоставило возможности представителям от приглашенных государств убедиться в соответствии заявленных целей учений действительным формам и способам применения войск Республики Беларусь и Российской Федерации», - говорится в сообщении.