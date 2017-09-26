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Раскол в духовной сфере нельзя культивировать даже под маркой патриотизма, так как это может привести к необратимым последствиям в обществе.

Об этом сказал украинский дипломат, посол Украины в Греции (2010 - 2017 гг.) Владимир Шкуров в интервью «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

«У Украины сейчас самые непростые времена. Я считаю, что раскол в православии – это очень плохое явление для нашего социума. Потому что общество таким образом разрезается в том месте, где у него находится душа. Вроде бы это и не так заметно происходит, но со временем все проявляется. Проявляется в социальном непонимании, в озлобленности людей. Вопросы религии нужно очень деликатно решать. Потому что нельзя, даже под маркой патриотизма, культивировать раскол в духовной сфере. Иначе это может привести к необратимым последствиям», - считает украинский дипломат.

Также Шкуров рассказал о важности поддержки духовных и культурных связей Украины и Греции.

«Конечно, можно создать некий союз на основе чисто экономических отношений, учитывая силу интересов между государствами. Но, если не будет между ними духовно-культурного фундамента, все разрушится. И это очень важно в стратегии международной работы. Кроме того, достойное представление себя через культуру – это элемент определенной зрелости нации», - отметил он.

Вместе с тем он отметил, что Греция сейчас тоже переживает непростые времена, но религиозность греков сдерживает напряжение в обществе. 

«Греки очень религиозны. Сегодня правительство пытается проводить некие реформы, поэтому есть определенное напряжение в обществе. Но, если говорить объективно, вера находится очень глубоко в душе каждого грека. На все службы, на все праздники храмы переполнены людьми», - рассказал украинский дипломат.
ForUm

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