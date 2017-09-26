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29-летний гражданин Беларуси Алексей Ершов осужден по ч.1 ст. 361-3 УК «участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства, а равно участие в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков наемничества». Доказать наемничество — статья 133 УК — суду не удалось, сообщает Наша Нива.

Суд проходил в Витебске за закрытыми дверями, потому что на суде звучала информация, распространение которой ограничено.

На скамье подсудимых оказался житель Постав Алексей Ершов, принимавший участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне «ДНР». Ершов осужден на 2 года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения, так называемой «домашней химии».

Ершов не стеснялся публиковать снимки с боевых действий в социальных сетях. В результате имеется множество фото, на которых Ершов позирует с огнестрельным оружием, на фоне танков, у въезда в Донецк. В Беларуси у Ершова оставались жена и ребенок.

Ранее белорусов, воюющих на территории иностранных государств, могли осудить только по статье «наемничество», однако по инициативе КГБ были внесены изменения в Уголовный кодекс, в результате чего за решеткой могут оказаться и те, кто воюет не за деньги, а из идейных убеждений.
ForUm

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