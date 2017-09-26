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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной и подчеркнула необходимость разработки  «дорожной карты» требований для получения безвизового режима с Канадой по аналогии с требованиями Европейского Союза, которые были предусмотрены планом действий по визовой либерализации. Об этом она сказала на брифинге.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинские власти, в том числе Президент Петр Порошенко, «начали разговор о возможности получения безвиза с Канадой».

«Я не вижу сегодня, чтобы была такая полная готовность канадской стороны приобщиться к активному диалогу и выработать  «дорожную карту», как мы можем отменять визы в отношении Украины», - сказала она, сообщает УНИАН.

При этом вице-премьер выразила мнение, что в такой  «дорожной карте « должны быть учтены выполненные Украиной условия для получения либерализации безвизового режима с ЕС.

«Помимо того у Канады есть свои  «маркеры «, которые для нее важно видеть в тех странах, которые стремятся к безвизу или имеют безвиз с ней. Поэтому это не бесперспективный вопрос, но это вопрос, который займет несколько лет, я убеждена, что не меньше. Поэтому нам надо выйти просто на общее видение того, что нам необходимо сделать для того, чтобы иметь такой доступ к путешествиям в Канаду по аналогии с Европейским Союзом», - сказала вице-премьер.

Напмним, ранее Порошенко заявил, что ждет начала всестороннего диалога с Канадой относительно введения безвизового режима для украинцев.
ForUm

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