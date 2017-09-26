Украина готова демонстрировать существенные темпы экономического роста, и это должно стать дополнительным стимулом инвестирования в нашу страну. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Киевского инвестиционного форума, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Украина выходит на экономический рост - так в следующем году будет произведено работ и услуг на сотни миллиардов гривен больше. И мы должны сделать все, чтобы этот рост был больше (прогнозируемых) 3%», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что задачей правительства было и остается создание правил и принципов инвестирования, упрощение ведения бизнеса, внедрение разумных регуляций, которые способствуют развитию, а не ставят дополнительные барьеры. «Важно, чтобы каждая инвестиция была успешной. Мы преданы созданию нормальных, качественных правил», - подчеркнул Гройсман.

Он напомнил, что инструментом достижения целей служат созданные при Кабинете Министров Офис по привлечению и поддержке инвестиций, правительственный уполномоченный по вопросам поддержки инвестирования.

«Важным является и децентрализация, ведь на места мы передали не просто деньги, а инструменты развития. Рабочие места и национальный продукт создаются на местах. И инструменты децентрализации должны использоваться не как инструменты давления, а как инструменты развития, - сказал премьер-министр. - И сегодня на Киевском инвестиционном форуме мы видим, что столица подготовила ряд качественных проектов на десятки миллиардов гривен. Поэтому задача - чтобы инвестировать было легко, вести бизнес было легко. Мы со своей стороны предложили бюджет развития (2018 год), заложили рост на три года, а значит, обеспечили прогнозируемость для бизнеса и заложили много программ развития - прежде всего агросектора, инфраструктуры, строительства дорог. Хочу призвать всех инвестировать. Мы вряд ли сможем найти еще одну страну с таким прогнозным ростом, который будет демонстрировать Украина».

Напомним, рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Проект госбюджета-2018 предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 6% рост реального ВВП до 3%.