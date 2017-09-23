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Президент Петр Порошенко подчеркивает важность укрепления межчеловеческих контактов между Украиной и Канадой. Об этом он сообщил по результатам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Мы обсудили дальнейшее укрепление наших межчеловеческих контактов. В частности, мы договорились открыть генеральное консульство Украины в Эдмонтоне», - сообщил Порошенко.  

По его словам, этот шаг значительно облегчит деловые контакты, а также контакты с украинской общиной.

«В связи с этим мы видим огромный положительный эффект от решения Украины о предоставлении безвизового режима Канаде еще в 2005 году и готовы сотрудничать с Канадой для обеспечения безвизового режима для граждан Украины. Я считаю, что разрыв барьеров между нашими людьми, которые настолько близки в своих стремлениях, является правильным шагом в данный момент», - подчеркнул Глава Украинского государства.

По его словам, это касается обмена ценностями и укрепления взаимопонимания, и, конечно, речь идет о расширении поликультурного разнообразия, которым столь известна Канада.

«Я уверен, что после того, как мы выполнили 144 критерии ЕС, Украина также соответствует большинству критериев Канады. Так что мы с нетерпением ждем начала всестороннего диалога, по этому чрезвычайно важному вопросу», - подчеркнул Порошенко.
ForUm

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