Представители ОРДО без предупреждения прекратили охрану передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская сторона СЦКК выражает свою обеспокоенность и решительно осуждает действия представителей ОРДО, которые с 24 сентября в одностороннем порядке прекратили охранять передовую патрульную базу СММ ОБСЕ в населенном пункте Горловка, и квалифицирует такие действия как грубое нарушение Минских договоренностей», – говорится в сообщении.

В СЦКК подчеркнули, что эти действия носят откровенно провокационный характер и являются грубым нарушением мандата СММ ОБСЕ. «Вместе с последними инцидентами, связанными с ограничением свободы передвижения миссии и обстрелами ее БПЛА на неподконтрольной правительству Украины территории, являются звеньями одной цепи и имеют целью запугать представителей миссии и препятствовать их эффективной работе на территории ОРДО и ОРЛО», – отметили в штабе.

«Украинская сторона СЦКК призывает российскую сторону Совместного центра принять неотложные меры и способствовать деятельности СММ ОБСЕ на территории ОРДО и ОРЛО. При этом необходимо учитывать, что вопрос обеспечения безопасности, как представителей миссии ОБСЕ, так и офицеров украинской стороны СЦКК на территории ОРДО и ОРЛО относится к компетенции российской стороны СЦКК», – сказано в сообщении.