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Сегодня, 26 сентября, Президент Украины Петр Порошенко отмечает 52-летие. Супруга Президента Марина с детьми записали видеопоздравление.

В мае 2014 г. Порошенко избран пятым президентом независимой Украины. Он является самым молодым президентом Украины за годы независимости.

Порошенко родился 26 сентября 1965 г. в Болграде Одесской области. В 1989 г. окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета им. Т. Шевченко по специальности «Экономист-международник».
ForUm

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