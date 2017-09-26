За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие сил АТО 11 раз открывали огонь, сообщает пресс-центр штаба.

«Потерь среди наших защитников нет», - говорится в сводке.

После 18 часов боевики активизировали обстрелы позиций ВСУ на приморском и донецком направлениях.

Так, вечером враг применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевке и Майорску, а под гранатометный огонь противника попали опорные пункты у Жованки и шахты Бутовка.

На приморском направлении НВФ из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Водяного и Талаковки, а около 21:00 выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра вблизи Лебединского.

Также вечером боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра дома жителей Марьинки. К счастью, пострадавших среди местных нет.