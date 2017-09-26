Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич приветствует подписание президентом закона об образовании и сообщает, что уже согласовала на середину октября встречу с министром человеческих ресурсов Венгрии, при этом встреча с министром образования Румынии состоится уже в эту среду, 27 сентября. Об этом она заявила в комментарии 112 Украина.

«Я очень рада, что президент подписал закон, это очень важный этап для старта реформы, тем более что эта реформа прорабатывалась предыдущие три года, и было чрезвычайно широкое общественное обсуждение и в профессиональных кругах... Мы уже сейчас готовим и вопрос внедрения новой украинской школы. Со следующего учебного года учащиеся 1-го класса уже будут учиться в школе, которая ориентирована на компетентность для XXI века», – отметила она.

Гриневич сообщила, что согласовала на середину октября встречу с министром Венгрии.

«У меня согласована предварительная встреча с министром Венгрии, эта встреча должна быть в середине октября. В среду, послезавтра, я встречаюсь с министром образования Румынии», – сказала она.

Гриневич напомнила, что МИД провел консультации с послами этих стран и разъяснил особенности имплементации этой языковой статьи.

«Мы стоим на позиции, что мы не сужаем права детей национальных меньшинств, а наоборот, расширяем их. Аргумент заключается в том, что сегодня дети, которые учатся в школах с языками национальных меньшинств, с 1 по 11 класс все предметы изучают только на языке национальных меньшинств, а украинским языком, к сожалению, так и не владеют», – подчеркнула она.

Гриневич убеждена, что отношения Украины со странами-соседями не ухудшатся.

«Когда мы обсудим конкретные пути имплементации, снимется очень много политических спекуляций и мифов... Мы будем выработать совместный план в процессе двусторонних консультаций, каким образом сделать так, чтобы расширить возможности этих детей», – отметила министр.

По ее словам, о внесении изменений в закон можно будет говорить только после широкой экспертной дискуссии.

«Мы можем вносить изменения, но после широкой экспертной дискуссии. Для коренных народов также сохранено право изучать все предметы на языке национального меньшинства, потому что мы осознаем, что у коренных народов нет другой страны-носителя их языка, здесь очень важно развивать образовательно-научную терминологию... Закон не фиксирует перечень коренных народов, закон фиксирует право коренных народов», – подчеркнула Гриневич.

Как сообщалось, 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт реформе образования.

Руководитель Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече из-за нового закона Украины об образовании.