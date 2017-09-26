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Российко-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси были условно открытыми для наблюдения. Об этом сообщает Управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины.

«Часть совместных учений «Запад 2017», к наблюдению за которой были допущены международные наблюдатели, была лишь «условно открытой», что не предоставило возможности представителям от приглашенных государств убедиться в соответствии заявленных целей учений действительным формам и способам применения войск Республики Беларусь и Российской Федерации», - говорится в сообщении.

К такому выводу пришли украинские наблюдатели, которые в соответствии с положениями Венского документа 2011 года и по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября 2017 приняли участие в наблюдении за военной деятельностью на территории Республики Беларусь при проведении этапа практических действий войск (сил) в рамках учений.

По заключению представителей Вооруженных сил Украины, принимающая сторона игнорировала предусмотренную ВД-2011 возможность общения наблюдателей с личным составом белорусских и российских подразделений. Кроме того, белорусской стороной было отказано в посещении мест временной дислокации воинских частей и подразделений в полевых лагерях.

«Тема учений и практические действия привлеченных воинских частей и подразделений значительно отличались. Оборонная тематика учений в течение их проведения не соответствовала замыслу. Военные части и подразделения выполняли наступательные действия, наносили поражение противнику в районах сосредоточения, на аэродромах и маршрутах выдвижения», - говорится в сообщении Управления верификации Генерального штаба ВСУ.

В наблюдении за учениями участвовали по два представителя от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Украины и Эстонии.

Напомним, 14-20 сентября проходили российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.
ForUm

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