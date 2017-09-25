Во Франции в воскресенье переизбрали 171 из 348 членов Сената - верхней палаты парламента, и уверенную победу на выборах одержали республиканцы.

Кандидаты от Республиканской партии после выборов получили в общей сложности 159 мест в Сенате и укрепили свои позиции. Ранее они имели 142 места.

Центристская партия Макрона «Вперед, Республика!» насчитывала 29 мест в Сенате и надеялась увеличить свое представительство, но вместо этого потеряла двух сенаторов и теперь имеет 27 представителей, сообщает «Европейская правда» Le Journal du dimanche.

После выборов в партии заявили, что выборы в Сенат «по своей природе являются более тяжелыми для молодого движения и не отражают новый политический баланс».

Система голосования действительно, как правило, предпочитает местных политиков из традиционных партий, а не новичков в политике, которых большинство в партии Макрона.

Сенаторов выбирают более 75 000 выборных должностных лиц, включая членов Национального собрания (нижней палаты парламента), мэров, региональных и местных советников.

Многие местные выборные чиновники были недовольны планом Макрона сократить бюджеты местных властей.

В отличие от Национальной ассамблеи - нижней палаты французского парламента - Сенат при принятии законов имеет меньший вес. Последнее слово остается за членами Национальной ассамблеи, где партия Макрона имеет абсолютное большинство.