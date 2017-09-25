На круглом столе, который состоится 27 сентября в Брюсселе в стенах Европарламента, бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин расскажет о нарушениях прав человека, ограничении свободы слова и политических репрессиях в Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Ukraina.ru.

«Я намерен призвать депутатов Европейского парламента к созданию специальной мониторинговой миссии для изучения состояния соблюдения прав человека в Украине, в том числе при проведении досудебных расследований в отношении оппонентов действующего режима», - рассказал он, сообщает «Капитал».

Бывший замгенпрокурора считает, что Украина сейчас является не просто клановым государством. По его мнению, Украина — государство, которым руководит мафия, криминальное сообщество, сформированное из отдельных криминальных кланов.

«Эти кланы объединяет общие организация, структура, кодекс поведения и цель — захват власти для личного обогащения. Власть им нужна исключительно для личной наживы и уж никак не для улучшения нашей с вами жизни или укрепления дисциплины и порядка в государстве. И ведут они себя так, словно государственное имущество является их личной собственностью, распоряжаются им по своему усмотрению, понятное дело, в свою пользу», - заявил он.

Также Кузьмин прокомментировал перспективы рассмотрения в ЕСПЧ иска мамы Олеся Бузины.

«Иск мамы Олеся Бузины в ЕСПЧ, как следует из уведомления суда, поступившего в адрес адвокатского объединения «Ренат Кузьмин и партнеры», будет рассмотрен при первой же возможности. Я уверен в положительном для Валентины Павловны решении, ведь нарушения законов, допущенные украинской властью по этому делу, настолько очевидны, что проигнорировать их или просто не заметить судьи не смогут. Украинская власть обязательно понесет ответственность за произвол, допущенный по делу об убийстве Олеся Бузины», - заверил Кузьмин.