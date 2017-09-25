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Вчера, 24 сентября, в Днипре на улице Панаса Мирного в результате ДТП с участием автомобиля полицейских погиб человек, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По информации главка, на закругленном участке дороги, не справившись с управлением, водитель автомобиля Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения и в районе дома № 13 и столкнулся со служебным автомобилем BMW X5. В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo, 1980 года рождения, от полученных травм скончался в больнице.

В момент столкновения в служебном автомобиле находились два сотрудника ГУНП в Днепропетровской области: за рулем - полицейский-водитель взвода № 1 роты № 8 и пассажир - заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области. Оба доставлены в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники следственного управления ГУНП в Днепропетровской области, следователи прокуратуры Днепропетровской области и инспекция по личному составу.

По словам свидетеля происшествия по имени Дмитрий, водителя автомобиля Honda Accord, автомобиль Chevrolet Aveo двигался с превышением скорости. Эта информация будет проверяться в рамках расследования уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Назначены соответствующие експртизы.

Согласно предварительному заключению по результатам медицинского осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, полицейский, находившийся за рулем служебного автомобиля - трезвый.
ForUm

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