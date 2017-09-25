Глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте сообщил, что количество жертв землетрясения, которое произошло 19 сентября, возросло до 320 человек.

«Общее количество погибших составило 320 человек. В Мехико - 182, в штате Морелос - 73, в штате Пуэбла - 45, в штате Мехико - 13, в штате Герреро - 6 и один человек в штате Оахака», - заявил Пуэнте, сообщает Укринформ.

Напомним, 19 сентября в Мексике произошло землетрясениемагнитудой 7,1. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 по киевскому). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.