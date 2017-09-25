Украинский суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, а также средства в Украине бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, подозреваемого в серии преступлений, которые расследует Генеральная прокуратура Украины, сообщает УНН со ссылкой на информацию ГПУ.

Генпрокуратурой осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств по подозрению экс-министра.

«Во время досудебного расследования по этим уголовным производствам наложен арест на все обнаруженное, на данный момент, движимое, недвижимое имущество подозреваемого и денежные средства, размещенные в банковских учреждениях на территории Украины», - говорится в сообщении.