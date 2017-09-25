За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие, в результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вечером и ночью в районе проведения АТО снова было неспокойно. Российско-оккупационные группировки не прекращали обстрел наших позиций на всех направлениях, однако за прошедшие сутки враг не применял минометов и другого тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, наибольшая активность боевиков была на приморском направлении. В конце суток захватчики дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям украинской армии у Водяного и Гнутово.

На донецком направлении из этого же оружия оккупанты дважды открывали огонь на подступах к Светлодарску. А в районе Авдеевки и шахты Бутовка работали вражеские крупнокалиберные пулеметы.

По уточненным данным, на луганском направлении около 17 часов боевики начали обстрел из гранатомета и стрелкового оружия опорного пункта сил АТО у Новозвановки. Наши военные жестко ответили врагу. К сожалению, в результате этого противостояния получил ранение один украинский защитник. Пострадавшего сразу госпитализировали. Сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное. Кроме того, на этом же направлении боевики применяли гранатометы неподалеку Крымского, Донца и Валуйского.

В штабе подчеркнули, что во время 18 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших военных, силы АТО отрывали огонь.