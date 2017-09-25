Консервативный блок в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель, одержал победу на парламентских выборах в Германии.

Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, которые обнародованы в ночь на понедельник.

Блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5 процента избирателей.

Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ - 25,7 процента. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию. На третьем месте - правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6 процента голосов, сообщает УНИАН.

Она впервые попадает в бундестаг. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) c 10,7 процента, Левая партия - c 9,2 процента и «Союз-90»/»зеленые» - c 8,9 процента.

Остальные партии набрали менее пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент. Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.