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В Сирии в результате минометного обстрела был убит генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявляют в российском оборонном ведомстве, Асапов был убит в результате обстрела со стороны боевиков ИГ, сообщает УНИАН.

В соцсетях пишут, что Асапов погиб под Дейр-эз-Зором, вместе с генералом погиб переводчик.

Напомним, что Асапов командовал боевиками террористической организации «ДНР», он руководил так называемым «1-м армейским корпусом», который дислоцируется в Донецке.
ForUm

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