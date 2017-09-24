Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась активизацией обстрелов украинских позиций со стороны противника. Если до 18:00 количество огневых провокаций было незначительным, то вечером и ночью враг открывал огонь по всем направлениям используя, в основном, гранатометы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба.

«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Во время 10 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий погиб один украинский защитник», - говорится в сводке.

Так, на донецком направлении боевики трижды били из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам авдеевской промзоны. Из этого же оружия НВФ обстреливали укрепления вблизи шахты Бутовка и Светлодарска, а в районе Каменки во время почти двухчасового обстрела применяли миномет калибра 82 миллиметра. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь из стрелкового оружия дважды попали опорные пункты сил АТО на подступах к Невельскому.

На приморском направлении факты применения противником гранатометов зафиксированы вблизи Гнутово и Водяного, а вблизи Широкино работал крупнокалиберный пулемет.

На луганском направлении боевики трижды открывали огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского, а крупнокалиберный пулемет бил в окрестностях Новотошковского.