также в разделеПроисшествия
СМИ: В Германии в приюте для беженцев убили украинца 24
Во Львове 32 человека отравились копченой рыбой 20
Под Киевом от взрыва гранаты погиб военный, три человека ранены 34
Непогода обесточила в Украине 130 населенных пунктов 37
В Донецке подорвали авто «министра доходов и сборов «ДНР» 139
В Греции в авиакатастрофе погибли двое украинцев 68
За сутки в зоне АТО 27 обстрелов, ранен один военный 20
В Одессе неизвестные бросили гранату в окно жилого дома 50
Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем ликвидирован 87
Полиция допускает умышленный поджог склада боеприпасов под Мариуполем 143
На Харьковщине произошел масштабный лесной пожар 69
Пожар на складе боеприпасов: значительных повреждений не зафиксировано 232
Взрывы на горящем складе боеприпасов прекратились 1151
На Донетчине загорелся склад боеприпасов 1898
С начала года на Донбассе погибли 68 мирных жителей 23
Аномальный град побил окна и машины на Житомирщине 2716
В Днипре сгорел ресторан 95
Молния убила курсанта на Черниговщине 78

Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась активизацией обстрелов украинских позиций со стороны противника. Если до 18:00 количество огневых провокаций было незначительным, то вечером и ночью враг открывал огонь по всем направлениям используя, в основном, гранатометы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба.

«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Во время 10 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий погиб один украинский защитник», - говорится в сводке.

Так, на донецком направлении боевики трижды били из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам авдеевской промзоны. Из этого же оружия НВФ обстреливали укрепления вблизи шахты Бутовка и Светлодарска, а в районе Каменки во время почти двухчасового обстрела применяли миномет калибра 82 миллиметра. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь из стрелкового оружия дважды попали опорные пункты сил АТО на подступах к Невельскому.

На приморском направлении факты применения противником гранатометов зафиксированы вблизи Гнутово и Водяного, а вблизи Широкино работал крупнокалиберный пулемет.

На луганском направлении боевики трижды открывали огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского, а крупнокалиберный пулемет бил в окрестностях Новотошковского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги