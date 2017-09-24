В «ДНР» заявили о задержании организаторов подрыва так называемого министра доходов и сборов Александра Тимофеева с позывным «Ташкент». Об этом пишет подконтрольный «ДНР» сайт dnr-live.ru со ссылкой на источники в «МВД», сообщают «Новости Донбасса».
Согласно сообщению, по «горячим» следам задержаны 6 человек. Их арест проводили сотрудники «МГБ ДНР».
В группировке утверждают о причастности задержанных к Главному управлению разведки Минобороны Украины.
Напомним, в субботу утром в Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадал Тимофеев.
По информации «Новостей Донбасса», глава «ДНР» Александр Захарченко усилил охрану после покушения на Тимофеева.
Александр Тимофеев (позывной «Ташкент») – входит в ближайшее окружение Захарченко.
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