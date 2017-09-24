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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили на взятке генерального директора госпредприятия «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала» и двух его заместителей.

По данным СБУ, трое должностных лиц и подчиненный им сотрудник отдела внутреннего аудита требовали 1,5 миллиона гривен от директора одного из региональных филиалов госпредприятия. За эту сумму руководство Центра обещало не применять к нему меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением с занимаемой должности.

Оперативники спецслужбы задержали трех руководителей Центра вблизи столичного торгового центра после получения первого «транша» взятки в размере 10  тысяч долларов США. Четвертого злоумышленника правоохранители «взяли» в одном из областных центров.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия проверяется информация о возможной причастности к схеме должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

 
ForUm

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