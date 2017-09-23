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Сегодня в оккупированном Донецке была подорвана Машина «министра доходов и сборов «ДНР» Александра Тимофеева. Об этом сообщает издание боевиков «ДАН» со ссылкой на информацию «миндоходов».

«Сегодня был подорван автомобиль министра (Александра Тимофеева). Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривала, он жив здоров», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка – Калининском районе города – прогремели несколько взрывов. 
ForUm

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