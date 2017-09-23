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В Греции при падении частного самолета погибли два гражданина Украины.

Авиакатастрофа произошла в Восточной Македонии и Фракии, сообщает УНИАН со ссылкой на агентство AMNA. 

Самолет перед крушением осуществлял рейс из Александруполиса в Румынию. Обломки самолета обнаружили спасатели в ущелье.

«Пара украинцев оказалась в ловушке в шахте (аварийного выхода. – Ред.) в ущелье на некотором расстоянии от точки, где был обнаружен одномоторный самолет, и уже предпринимается попытка разблокировать ее с помощью спасательных строп», - говорится в сообщении.
ForUm

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