В Греции при падении частного самолета погибли два гражданина Украины.
Авиакатастрофа произошла в Восточной Македонии и Фракии, сообщает УНИАН со ссылкой на агентство AMNA.
Самолет перед крушением осуществлял рейс из Александруполиса в Румынию. Обломки самолета обнаружили спасатели в ущелье.
«Пара украинцев оказалась в ловушке в шахте (аварийного выхода. – Ред.) в ущелье на некотором расстоянии от точки, где был обнаружен одномоторный самолет, и уже предпринимается попытка разблокировать ее с помощью спасательных строп», - говорится в сообщении.
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