За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий один наш защитник получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой силами АТО. После 18 часов противник продолжил обстрелы украинских позиций на приморском и донецком направлениях», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вечером и ночью боевики трижды били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе авдеевской промзоны и Каменки. Из того же оружия дважды российские наемники открывали огонь в окрестностях Зайцево и Невельского. Также под обстрелами врага оказались наши опорные пункты вблизи шахты Бутовка и Песок.

На приморском направлении оккупанты применяли автоматические гранатометы у Водяного, а пулеметы - неподалеку Гнутово. Кроме того, под пулеметный огонь боевиков попали укрепления сил АТО на подступах к Талаковке и Павлополю.

На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Также отмечается, что украинские военные 19 раз жестко отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями.