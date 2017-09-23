Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты Khorramshahr.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на PressTV.
Как отмечается, что дальностью полета ракеты - 2 тыс. км, она способна нести несколько боеголовок. Именно эту ракету представили на военном параде в Тегеране.
Ранее во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран не намерен выступать инициатором нарушения ядерного соглашения и будет действовать решительно, если договор будет нарушен любой другой стороной.
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