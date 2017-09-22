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Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ № 484 от 19 сентября 2017 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года», сообщает пресс-служба Минобороны.

Документ подписан в соответствии с указом Президента Украины от 24 февраля 2017 года № 44/2017 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году».

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, которые отслужили установленные сроки, в последующие сроки:

- военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр - в октябре-ноябре 2017;

- другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.

Согласно документу, командующим видов ВС Украины, командующему ВДВ, войск оперативных командований, руководителям структурных подразделений МО Украины и Генерального штаба ВС Украины, начальник Главного управления оперативного обеспечения, тыла ВС Украины, командирам воинских частей непосредственного подчинения, руководителям учреждений и организаций дано указание обеспечить организованное увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы, поддержание военной дисциплины и соблюдение уставных взаимоотношений между военнослужащими.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров установил, что численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре, составляет 10 460 человек.
ForUm

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