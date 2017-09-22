По меньшей мере 20 украинцев в 2016 году купили гражданство Кипра и получили паспорт ЕС. Об этом в интервью DW сообщил один из авторов расследования о приобретении гражданства в ЕС за деньги итальянский журналист-фрилансер Сара Фаролфи.

Имена обладателей европейских паспортов из Украины журналистка пока не называет, поскольку готовит в ближайшее время серию разоблачительных публикаций.

«Среди этих имен есть противоречивые фигуры. Их не так много, как среди россиян в списке, но также есть», - рассказывает Фаролфи. По ее словам, среди 300 фамилий лиц, которые в прошлом году купили гражданство Кипра, больше ста являются гражданами России.

По словам журналистки, россияне занимают первое место по численности купленных паспортов ЕС в прошлом году. На втором месте – украинцы.

По данным Фаролфи, еще десять украинцев купили в прошлом году за полмиллиона евро так называемую «золотую визу» в Португалии. Виза дает разрешение на проживание и работу в стране минимум на 6 лет, а впоследствии и право на натурализацию. Кроме украинцев, в прошлом году португальскую «золотую визу» приобрели и 60 россиян.

Фаролфи добавляет, что к ней попали не все списки граждан за пределами ЕС, которые купили европейские паспорта. Поэтому она убеждена, что имен из РФ и Украины может быть гораздо больше. По данным кипрских властей, за четыре года работы программы натурализации за деньги было продано 1300 паспортов.

Начиная с 2013 года, кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили не менее двух миллионов евро в недвижимость, или 2,5 миллиона евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом новоявленный владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.