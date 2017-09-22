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Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова на 60 дней. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Александр Пелих, сообщает Радио Свобода.

«Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 включительно», - заявил он.

В то же время судья Пелих отметил, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не может быть применена к лицам, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статьям Уголовного кодекса.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».
ForUm

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