В субботу, 23 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта певца Андреа Бочелли, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.
Так, после окончания концерта, возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Также будут предусмотрены дополнительные резервные поезда для выдачи их на линии в случае необходимости.
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