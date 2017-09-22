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В субботу, 23 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта певца Андреа Бочелли, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Так, после окончания концерта, возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Также будут предусмотрены дополнительные резервные поезда для выдачи их на линии в случае необходимости. 
ForUm

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