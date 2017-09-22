Во время вступительной кампании-2017 самыми популярными среди абитуриентов стали КНУ им. Тараса Шевченко, НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» и ЛНУ им. Ивана Франко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Так, в КНУ подали 58 тыс. 851 заявление от 27 тыс. 112 абитуриентов, в КПИ – 50 тыс. 226 заявлений от 20 тыс. 952 абитуриентов, в ЛНУ – 48 тыс. 937 заявлений от 22 тыс. 790 абитуриентов.

«Этот рейтинг показывает, что, несмотря на распространенное мнение, многие поступающие выбирают не только столичные вузы, но и региональные – во Львове, Черновцах, Харькове. Причем, эту тенденцию мы наблюдаем не первый год. К примеру, в прошлом году в рейтинге ТОП-10 был Каменец-Подольский национальный университет, неплохие позиции также всегда ДНУ имени Олеся Гончара», - отметил директор департамента высшего образования Олег Шаров.

На четвертом месте ТОП-10 оказалась Львовская политехника – туда поступило почти 43,5 тыс. заявлений. Желание учиться в этом вузе высказали более 20,5 тыс. абитуриентов.

Почти одинаковое количество заявлений подали в Киевский национальный торгово-экономический университет (34 тыс. 520) и Национальный авиационный университет (34 тыс. 336). Эти вузы выбрали соответственно 17 тыс. 206 и 18 тыс. 698 абитуриентов.

Далее в рейтинге Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова (28 тыс. 522 заявлений от 15 тыс. 933 абитуриентов), Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича (27 тыс. 633 заявлений от 13 тыс. 257 абитуриентов) и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (26 тыс. 697 заявлений от 14 тыс. 440 абитуриентов).

Закрывает ТОП-10 Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана. Он получил чуть более 24 тыс. заявлений от 13 тыс. 531 абитуриента.