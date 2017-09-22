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Депутат из группы «Воля народа» Олесь Довгий, подозрение на которого подписал генпрокурор Юрий Луценко находится в Украине, но не присутствует на заседании Верховной Рады в пятницу.

Как сообщили в пресс-службе Довгого, «депутат в Украине и никуда не убегал», передает Украинская правда.

На уточняющий вопрос, получал ли нардеп повестки или приглашение на какие-любо следственные действия, на которых ему могли бы вручить подозрение, в пресс-службе ответили: «Пока никаких следственных действий не проводилось, мы сами читаем новости, из которых и узнали, что Луценко подписал подозрение».

Корреспондент издания отмечает, что самого Довгого в парламенте в пятницу нет, и он не проходил письменную регистрацию.

Как сообщал ForUm, в пятницу утром, 22 сентября, генпрокурор Юрий Луценко подписал обновленное сообщение о подозрении депутату Олесю Довгому. 
ForUm

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