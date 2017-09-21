также в разделеМир
Российские военные на учениях в Беларуси утопили танк 68
Количество жертв землетрясения в Мексике достигло 237 человек 34
Совбез ООН одобрил реформу миротворческих операций 63
В России мужчину, призвавшего «отделить Сибирь», отправили в психбольницу 51
Шредер: Ни один президент РФ не откажется от Крыма 50
Число жертв землетрясения в Мексике приближается к 250 116
Глава Сил обороны Эстонии: Россия готова к военному вмешательству в Беларуси 65
В Мьянме сожгли около 200 сел мусульман 117
Мощное землетрясение в Мексике унесло жизни более 140 человек 41
Клинтон допускает обжалование результатов выборов президента США 49
На Эльбрусе нашли тела шести альпинистов, погибших десятилетия назад 141
Трамп: США готовы уничтожить Северную Корею 42
Минобороны РФ опровергло сообщения о залпе по зрителям на «Западе-2017» 124
На учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по толпе зрителей, есть тяжелораненые 142
В Швейцарии в унитаз спустили десятки тысяч евро 64
Южная Корея может вернуть в страну ядерное оружие 42
Декларацию о реформировании ООН подписали 128 государств 54
«Запад-2017»: военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы 82

Французская бизнесвумен, совладелица косметической компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95 году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи Беттанкур.

Беттанкур, чье состояние журнал Forbes оценивает в $44,7 млрд, являлась самой богатой женщиной в мире. Ее семья владеет в L’Oreal 33,1% акций. В списке самых богатых людей мира она занимала 14 место, передает РБК.

Никаких подробностей о смерти Беттанкур не сообщается. Как отмечает Bloomberg, она жила в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен. Муж Лилиан Андре Беттанкур умер в 2007 году.

​Лилиан Шюллер родилась в Париже 21 октября 1922 года. Мать Лилиан умерла, когда ей было пять лет. Отца, Эжена Шюллера, она называла трудоголиком, который вставал в 4:00 каждый день. В 15 лет Беттанкур была отправлена на один из заводов отца наклеивать этикетки на бутылки с продукцией L’Oreal. Компания при этом стала крупной еще в 1920-е.

Шюллер был химиком, в 1907 году он изобрел первый нетоксичный краситель для волос Aureole, который начал продавать. В 1904 году он основал свою компанию, которая впоследствии (в 1909 году) назвал L’Oreal. За время жизни Беттанкур компания выросла в крупнейшего производителя косметики в мире с более чем 30 брендами, включая Lancome и Granier, которые продаются в 140 странах. В 2016 году L’Oreal отчиталась о прибыли в $27 млрд.

Беттанкур ушла из совета директоров L’Oreal в 2012 году, после 17 лет пребывания в должности. В совете директоров ее заменил внук Жан-Виктор Мейерс. С 2011 года ее доля в компании находится под опекой родственников, так как судом она была признана неспособной распоряжаться этим активом самостоятельно. Такого решения суда добилась ее дочь, Франсуаза Бетанкур Майерс, которая заявляла, что состоянием ее матери воспользовались, чтобы передать одному из ее друзей один миллиард евро в виде наличных и подарков.​ Как отмечает Forbes, в последние годы Беттанкур страдала деменцией.

В 2010 году имя Беттанкур оказалось в центре политического скандала после того, как ее бывший бухгалтер Клер Тибу сообщила, что в 2007 году она передала в конверте €150 тыс. наличными Эрику Верту (впоследствии — министру бюджета и государственных счетов). Верт выступал казначеем «Союза за народное движение», а деньги якобы должны были пойти на избирательную кампанию Николя Саркози (согласно французскому законодательству, политики могут принимать не более €4,6 тыс. от частных лиц). Кроме того, Тибу заявила, что Саркози и до своей президентской кампании часто бывал в доме Беттанкур и получал деньги. В итоге Саркози стал фигурантом уголовного дела, которое в октябре 2013 года было закрыто в связи с недоказанностью обвинений.

После смерти Беттанкур самой богатой женщиной в мире по данным Forbes стала Элис Уолтон (дочь основателя сети магазинов Wal-Mart Сэма Уолтона) с состоянием $33,8 млрд.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

216
Теги