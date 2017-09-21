Французская бизнесвумен, совладелица косметической компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95 году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи Беттанкур.



Беттанкур, чье состояние журнал Forbes оценивает в $44,7 млрд, являлась самой богатой женщиной в мире. Ее семья владеет в L’Oreal 33,1% акций. В списке самых богатых людей мира она занимала 14 место, передает РБК.



Никаких подробностей о смерти Беттанкур не сообщается. Как отмечает Bloomberg, она жила в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен. Муж Лилиан Андре Беттанкур умер в 2007 году.

​Лилиан Шюллер родилась в Париже 21 октября 1922 года. Мать Лилиан умерла, когда ей было пять лет. Отца, Эжена Шюллера, она называла трудоголиком, который вставал в 4:00 каждый день. В 15 лет Беттанкур была отправлена на один из заводов отца наклеивать этикетки на бутылки с продукцией L’Oreal. Компания при этом стала крупной еще в 1920-е.



Шюллер был химиком, в 1907 году он изобрел первый нетоксичный краситель для волос Aureole, который начал продавать. В 1904 году он основал свою компанию, которая впоследствии (в 1909 году) назвал L’Oreal. За время жизни Беттанкур компания выросла в крупнейшего производителя косметики в мире с более чем 30 брендами, включая Lancome и Granier, которые продаются в 140 странах. В 2016 году L’Oreal отчиталась о прибыли в $27 млрд.



Беттанкур ушла из совета директоров L’Oreal в 2012 году, после 17 лет пребывания в должности. В совете директоров ее заменил внук Жан-Виктор Мейерс. С 2011 года ее доля в компании находится под опекой родственников, так как судом она была признана неспособной распоряжаться этим активом самостоятельно. Такого решения суда добилась ее дочь, Франсуаза Бетанкур Майерс, которая заявляла, что состоянием ее матери воспользовались, чтобы передать одному из ее друзей один миллиард евро в виде наличных и подарков.​ Как отмечает Forbes, в последние годы Беттанкур страдала деменцией.



В 2010 году имя Беттанкур оказалось в центре политического скандала после того, как ее бывший бухгалтер Клер Тибу сообщила, что в 2007 году она передала в конверте €150 тыс. наличными Эрику Верту (впоследствии — министру бюджета и государственных счетов). Верт выступал казначеем «Союза за народное движение», а деньги якобы должны были пойти на избирательную кампанию Николя Саркози (согласно французскому законодательству, политики могут принимать не более €4,6 тыс. от частных лиц). Кроме того, Тибу заявила, что Саркози и до своей президентской кампании часто бывал в доме Беттанкур и получал деньги. В итоге Саркози стал фигурантом уголовного дела, которое в октябре 2013 года было закрыто в связи с недоказанностью обвинений.



После смерти Беттанкур самой богатой женщиной в мире по данным Forbes стала Элис Уолтон (дочь основателя сети магазинов Wal-Mart Сэма Уолтона) с состоянием $33,8 млрд.



