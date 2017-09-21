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Во время встречи Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп подробно обсудили экономическое сотрудничество двух стран. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Особенно приятно отметить большой успех по первому размещению украинских суверенных бондов на мировых рынках», - отметил Порошенко в комментарии журналистам по итогам встречи и отметил, что этот процесс сопровождался большим спросом на украинские ценные бумаги.

«Инвесторы долларом голосуют за успех и доверие к украинским реформам», - подчеркнул Глава государства и отметил, что «значительное количество из числа этих инвесторов были американские компании», в том числе и Goldman Sachs, JPMorgan.

«Это также форма доверия и уверенности в успешности украинских реформ не только со стороны американских властей, но и со стороны американского бизнеса», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее президент США Дональд Трам заявил, что американский бизнес всерьез интересуется Украиной.
ForUm

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