Во время встречи Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп подробно обсудили экономическое сотрудничество двух стран. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Особенно приятно отметить большой успех по первому размещению украинских суверенных бондов на мировых рынках», - отметил Порошенко в комментарии журналистам по итогам встречи и отметил, что этот процесс сопровождался большим спросом на украинские ценные бумаги.

«Инвесторы долларом голосуют за успех и доверие к украинским реформам», - подчеркнул Глава государства и отметил, что «значительное количество из числа этих инвесторов были американские компании», в том числе и Goldman Sachs, JPMorgan.

«Это также форма доверия и уверенности в успешности украинских реформ не только со стороны американских властей, но и со стороны американского бизнеса», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее президент США Дональд Трам заявил, что американский бизнес всерьез интересуется Украиной.