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Соединенные Штаты Америки поддержали предложение Украины относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом во время брифинга после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил украинский Президент Петр Порошенко, сообщает 112 Украина.

«Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совбеза ООН. Я подчеркиваю, украинскую позицию, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира», - сообщил Порошенко.

«Мы договорились, что наша главная цель – это деокупация, восстановление суверенитета и скорейшее принесение мира в Украину. Это то, чего хочу я, как украинский президент, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. Это важно», - отметил он.

Напомним, президент Петр Порошенко 20 сентября выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе. 
ForUm

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