В Украине 21-22 октября ожидаются сильные дожди и грозы, а местами шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра.

Так, в течение суток 21 сентября в Киеве и Киевской области ожидаются грозы.

21 сентября в западных областях местами сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь. В северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах, днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской местами шквалы до 23 м/с.

22 сентября в западных, Винницкой, Житомирской, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные дожди.