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Сегодня, 21 сентября, в результате взрыва на крыше 9-этажного жилого дома на ул. Березниковский, 26 в Днепровском районе Киева пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели установили, что во время проведения ремонтных работ по замене рубероидного покрытия произошел взрыв газового баллона без последующего горения.

В результате взрыва были травмированы 2 работника. Бригадами скорой медицинской помощи пострадавшие с ожогами спины, рук, тела и лица, госпитализированы в ожоговый центр.

К счастью, обошлось без погибших.
ForUm

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