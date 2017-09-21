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Внефрацкционный народный депутат Надежда Савченко пришла в Верховную Раду в костюме в  стиле милитари.

Фото нардепа в Facebook опубликовал Василь Крутчак.

Савченко была одета в  тонкую стеганую куртку с трикотажными рукавами цвета хаки и защитного цвета брюки с накладными карманами, дополнив образ высокими ботинками на шнуровке. 

Напомним, Савченко в День журналиста, 6 июня, пришла в Верховную Раду в длинном красном платье.
ForUm

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