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На горе Поп Иван в Карпатах завершился первый этап восстановления астрономически-метеорологической обсерватории – реконструирован спасательный пост, который отныне будет работать круглый год. В дальнейшем будет продолжаться восстановление других помещений обсерватории, которые будут использовать для научных исследований, сообщает пресс-служба Минобразования и науки Украины.

«Без обновления спасательного пункта мы не могли приступить к восстановлению других помещений. На данный момент созданы все необходимые условия для работы горноспасателей, которые будут дежурить здесь круглый год. Спасательный пункт также позволит повысить уровень безопасности среди туристов в Карпатах», - рассказал заместитель министра Роман Греба во время открытия поста спасателей.

Следующим шагом станет восстановление метеорологического центра обсерватории. Сейчас в здании создают и укрепляют перекрытия между этажами, ремонтируют крышу и тому подобное. Все помещения обсерватории также планируют оборудовать молниезащитой, чтобы обеспечить надлежащие условия для установления научного оборудования.

Напомним, проект по восстановлению обсерватории реализуется ПНУ имени Василия Стефаника совместно с Варшавским университетом. После реконструкции студенты обоих вузов смогут там проходить практику и проводить научные эксперименты.
ForUm

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