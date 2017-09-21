Вчера, 20 сентября, Российской Федерацией на последнем этапе стратегических командно-штабных учений ВС РФ «Запад-2017» было отработано условное нанесения массированного ракетно-ядерного удара с привлечением сил и средств всех трех компонентов ядерной триады. Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались шесть самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые выполняли полеты в воздушном пространстве Баренцева, Балтийского и Норвежского морей. «Ракетные войска стратегического назначения были представлены боевым расчетом из состава 14-й ракетной дивизии, который осуществил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» с космодрома Плесецк (Архангельская обл.) по целям на полигоне «Кура» (полуостров Камчатка). Ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Дмитрий Донской» Северного флота РФ осуществлен электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования», - сообщил он.

Кроме того, по информации Турчинова, были выполнены ракетные стрельбы по морским целям: в акватории моря Лаптевых - боевыми расчетами береговых ракетных комплексов «Рубеж», и в акватории Баренцева моря - корабельным группировкам Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» и боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Бастион» из состава 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.

«Отработка массированного ракетно-авиационного удара ВС РФ в очередной раз подтверждает агрессивность и наступательный характер внешней политики и политики безопасности России, ее готовность к эскалации напряженности с Западом до ведения полномасштабной войны, и демонстрирует стремление России к доминированию в Европе», - отметил секретарь СНБО, добавив, что активные меры со стороны сил Альянса и ВС США по мониторингу российской военной активности свидетельствуют «о полном понимании западными военными масштабов российской военной угрозы».

«После завершения учебно-боевых задач в рамках СКШУ «Запад-2017» с 21 сентября этого года запланировано отбытие в Россию личного состава, военной техники и вооружения из полигонов, расположенных на территории Беларуси. Украина вместе с государствами-партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации», - резюмировал Турчинов.

Напомним, совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября.