Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на Ukrainian Financial Forum 2017 в Одессе.

По ее словам, Украина демонстрирует прогресс в реформах, однако этого все еще недостаточно для повышения уровня благосостояния граждан. «Если рост продолжится на том же уровне, как сейчас, этого будет недостаточно, чтобы повысить уровень доходов граждан», - сказала Кахконен, сообщает РБК-Украина

Она отметила, что Всемирный банк ожидает активизации реформ в Украине. «Земельная реформа - одна из самых важных. Как и те, которые уже есть в парламенте», - добавила Кахконен, акцентировав внимание также и на медицинской реформе.

Напомним, рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Проект госбюджета-2018 предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 6% рост реального ВВП до 3%.