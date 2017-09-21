Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в 2016 году незаконно отслеживали передвижение и проводили прослушку телефонных разговоров государственных чиновников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 365, 366 УК Украины.

«Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов», – отметила Сарган.

В частности, по ее информации, таким незаконным способом осуществлялись оперативно-технические мероприятия относительно служебных лиц Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, ГУД, заместители министров Кабмина, органов ГФС, судей высших судов, председателей райсудов в городе Киеве, руководители вузов, других должностных лиц.

Сарган подчеркнула, что в настоящее время допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов.